Com taxa de contágio em 0,99 COVID-19 diminui no Estado

Apesar dos dados positivos, SES teme elevação nos casos após o feriado

Mesmo Mato Grosso do Sul atingindo 73.027 casos de coronavírus desde o início da pandemia, o boletim epidemiológico divulgado ontem (7) pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) trouxe como destaque a queda da taxa de contágio, que permanece abaixo de um e a redução do número de internados. Apesar dos dados positivos, com feriado às portas, saúde mantém preocupação com elevação dos casos.

“A nossa taxa de contágio decai abaixo de um, estamos com 0.99 e nós precisamos perseguir que ela possa baixar mesmo que seja em centésimo”, destacou o secretário de saúde do Estado Geraldo Resende.

O titular da SES ainda apontou como positivo a redução do número de internados, e afirma que se mantiver, o Estado alcançará bons resultados no fim do mês. “Estamos tendo uma diminuição mesmo que pequena em número de internados e mortes, se conseguirmos manter esses números podemos ter um outubro muito melhor do que setembro assim como aconteceu em relação ao mês de agosto”, frisou.

Entretanto, o afrouxamento da população durante o último feriado, em comemoração ao 7 de setembro, foi um dos fatores que elevaram os números de casos da COVID-19 no Estado. Para evitar que o mesmo cenário se repita na próxima semana, quando teremos mais um feriado, Geraldo faz um novo alerta à população.

“Estamos as vésperas de um feriado, e nós recomendamos as pessoas a não sair, mas se acontecer usem máscara e evitem aglomeração”, alertou.

Dos 73.027 casos confirmados, 66.615 estão sem sintomas e já estão recuperados, 5.027 estão ativos, e destes 419 estão internados. O número de mortes subiu para 1.385 mortes pela doença voltando a taxa de letalidade para 1,9%. Outros 676 testes estão em análise no Laboratório Central e 3.580 aguardam encerramento no sistema pelos municípios.

Com mais de 65 mil testes disponíveis, drive thru da Capital não tem fila para exames

O relatório semanal divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) na segunda-feira (5) aponta que o Estado tem 65.216 testes RT-PCR disponíveis para a população. Mesmo com quantidade suficiente para atender os cidadãos, a procura pela realização dos exames não está como no início da pandemia.

Segundo o coronel do Corpo de Bombeiros Marcello Fraiha, a agenda para testes está sendo preenchida diariamente na sua totalidade, porém, o número está bem reduzido em comparação a meses anteriores quando havia fila para agendamento. Veja mais.

(Texto: Dayane Medina)