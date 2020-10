Chuva causa falta de luz e Energisa vira alvo do sistema

A chuva inesperada com ventos fortes derrubou mais árvores e deixou muita gente sem luz em diversos bairros de Campo Grande. A própria Energisa, concessionária de energia de Mato Grosso do Sul, passou transtornos. Na coletiva virtual, com a participação do gerente de operação, Fernando Corradi, caiu o sistema por falta de energia no momento em que havia dito “não há nenhum risco de ficar sem energia”.

Diante do temporal, moradores passaram aperto com a queda constante de luz, que ocorreu por duas vezes na Vila Santa Dorotheia. No Condomínio Vitalitá, Vila Margarida, todos os condôminos ficaram sem energia desde o início da rajada de ventos. Na região do Aero Rancho, aconteceu oscilações no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Já no Jardim Seminário, próximo da UCDB, caiu até granizo.

De acordo com a meteorologista Franciane Rodrigues, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Campo Grande registrou ventania de 62,64 km/h e a chuva atingiu 5.6 milímetros até às 17h.

Em nota a Energisa informou que vários bairros tiveram oscilações e até interrupções de energia, ocasionadas por ventos fortes e grande volume de descargas atmosféricas.

Até o momento, os bairros mais atingidos pelo temporal foram: Cel Antonino, Vila Margarida, Coophavilla II, Vila Nasser, Santo Amaro, Santa Emília, Núcleo Industrial, Jardim São Lourenço, Santa Dorothéia, Jardim Tarumã, Jardim Centenário, Santa Fé, Jardim dos Estados, Caiobá, Monte Castelo, Jardim Seminário, Jardim Tarumã, Conjunto Aero Rancho, Vila Albuquerque, Nova Lima, Parque dos Novos Estados, Jardim Autonomista, Celina Jallad, Vila Fernanda, e Pênfigo. Equipes da concessionária foram distribuídas nas localidades executando os reparos.

Além da Capital, Dourados, Rio Brilhante, Caarapó, Fátima do Sul, Deodápolis, Sidrolândia, região de Sonora e Costa Rica também tiveram chuva isolada.

Para hoje, a máxima prevista para Campo Grande é de 40ºC e em outras regiões do Estado é de 41ºC. A mínima é de 24ºC.

Ainda conforme a meteorologista, não está sendo indicado possibilidade de chuva amanhã, porém, “como estamos recebendo umidade transportada pelos ventos da parte norte do Brasil não se descarta que chuvas isoladas ocorram”, explica. Acesse a reportagem completa.