Chove em dez cidades de MS nesta quarta-feira

A chuva surpreendeu os moradores de pelo menos dez municípios de Mato Grosso do Sul, na tarde desta quarta-feira (7).

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS, além de Campo Grande, Dourados, Corumbá, Rio Brilhante, Caarapó, Fátima do Sul, Deodápolis, Sidrolândia, região de Sonora e Costa Rica também tiveram pancadas isoladas.

Ainda de acordo com o Cemtec/MS, a chuva foi rápida em Campo Grande, mas veio acompanhada de trovões, granizo e ventos de que chegaram a 62.64 km/h. A mudança no tempo amenizou o calorão, a temperatura que estava em 40.3ºC foi para 29ºC. Além disso, contribuiu para o aumento da umidade relativa do ar que foi para 62%. O temporal chegou a destelhar casas, derrubar árvores e destruir construções.

Já em Corumbá, município que sofre por conta dos incêndios no Pantanal, choveu 0,6 milímetros durante a tarde. Conforme a especialista em meteorologista, Franciane Rodrigues, as pancadas isoladas se concentraram na cidade e não alcançaram a Serra do Amolar, uma das regiões onde ocorrem as queimadas. No município, a temperatura que estava em 40.3ºC foi para 37.2ºC. Já a umidade relativa do ar subiu de 21% para 38%.

