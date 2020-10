Chuva causa estragos na Capital

A chuva chegou de surpresa pelo segundo dia consecutivo em Campo Grande. Na tarde desta quarta-feira (7), as pancadas isoladas ajudaram a amenizar o calorão, a temperatura que estava em 40,3ºC foi para 29ºC, conforme informação do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul.

Apesar de rápida, a chuva veio acompanhada de trovões e ventos de 43,56 km/h. No bairro Seminário, em Campo Grande, leitores registraram o temporal que veio acompanhado de granizo. Uma construção chegou a ficar danificada por conta dos fortes ventos. Alguns bairros chegaram a ficar sem energia.

Segundo a especialista em meteorologia, Franciane Rodrigues, choveu em todas as regiões da Capital, o que ajudou a melhorar a umidade relativa do ar que subiu de 20% para 51% em menos de 1h. Ainda de acordo com Franciane, não havia previsão de chuva para hoje, mas essas pancadas isoladas podem continuar: “Estamos observando o transporte de umidade vindos da região amazônica e isso está contribuindo para essa formacão de nuvens localizadas intensas e rápidas. Sendo assim, mesmo que não tenha previsão de chuva podemos ter situações como essa de ontem e hoje”, disse em entrevista para o Jornal O Estado Online.

Confira os vídeos:

Veja mais:

Fumacê passa por 13 bairros nesta quarta-feira