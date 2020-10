Coronavírus desacelera lentamente no Brasil

O número de casos da covid-19 no Brasil tem diminuído lentamente após ter atingido pico em julho. O país caminha para a marca de 5 milhões de casos e se aproxima das 150 mil mortes pelo novo coronavírus.

Seguindo Estados Unidos e a Índia, Brasil deve se tornar o terceiro país do mundo a passar dos 5 milhões de casos do novo coronavírus, caso se mantenha a média diária recente.

Se confirmada, a marca terá sido superada 34 dias após o país bater a marca de 4 milhões, o que representará o período mais longo para se acumular 1 milhão de casos no país após o primeiro milhão, mas ainda uma redução lenta em comparação a países europeus depois que saíram do pico.

Nesse período, o Brasil viu a epidemia cair de um patamar semanal de cerca de 40 mil casos novos por dia no início de setembro para uma média de 27 mil casos por dia na semana epidemiológica encerrada no último sábado. Junto com a desaceleração dos casos também houve redução no número de mortes, caindo das 890 por dia em média no final de agosto, para 654 óbitos por dia na última semana epidemiológica.

Mesmo com a redução, o Brasil aparece entre os países do mundo com maior número de óbitos por dia devido à doença atualmente, atrás de Índia e Estados Unidos. No total, já são 147.494 mortes devido à doença.

*Com informações da Reuters

Veja também: Safra de inverno termina com recorde de produtividade