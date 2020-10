Vítima de câncer, Eddie Van Halen morre aos 65 anos

O guitarrista Eddie Van Halen morreu nesta terça-feira (06), aos 65 anos, vítima de câncer na garganta. O falecimento do músico foi noticiado pelas redes sociais do filho, Wolfgang Van Halen.

“Eu não acredito que estou escrevendo isso, mas o meu pai, Edward Lodewijk Van Halen, perdeu a longa e dura batalha contra o câncer nesta manhã. Ele foi o melhor pai que eu um dia poderia imaginar. Todos os momentos que compartilhei ao lado dele em cima e fora dos palcos foi um presente. Meu coração está despedaçado e eu não acredito que um dia conseguirei me recuperar desta perda. Eu amo você muito, papai”, escreveu Wolfgang.

EddieVan Halen é considerado um dos maiores guitarristas da história do rock, além de ter fundado em 1972, ao lado do irmão, Alex, a banda Van Halen. O músico nasceu em Amsterdã, na Holanda, mas ainda criança se mudou com a família para a Califórnia, nos Estados Unidos. Em 2012, ocupou a primeira posição em uma enquete entre leitores da revista Guitar World como o melhor guitarrista de todos os tempos. E, pela revista especializada Rolling Stone EUA, foi eleito como o oitavo melhor.

(Com informações da Rolling Stone)

