Polícia apreende 20kg de cabelo humano avaliados em R$100 mil

Duas mulheres nigerianas, de 29 e 35 anos, foram flagradas na última segunda-feira (5), em Eldorado, com 20kg de cabelo humano, avaliados em R$100 mil.

Segundo a polícia militar de Eldorado, o veículo com placas de Sete Quedas, que era usado como táxi, foi abordado durante uma blitz de rotina. O motorista, de 49 anos, transportava as duas mulheres. As bagagens das passageiras foram reavistadas e a equipe encontrou a mercadoria.

Para a polícia, uma das nigerianas disse que teria comprado os cabelos em Sete Quedas e levaria para a cidade de São Paulo.

A mercadoria foi apreendida pela polícia militar e as mulheres foram encaminhadas para à Receita Federal de Mundo Novo.

