Aulas presenciais na rede municipal não voltam em 2020

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou, nesta terça-feira (6), que as aulas presenciais nas escolas municipais, em Campo Grande, também não voltam este ano. O comunicado foi feito após a divulgação do Governo do Estado de que as atividades presenciais nas escolas da Rede Estadual de Ensino não serão retomadas em 2020.

Por conta da pandemia, as aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino estão suspensas desde o dia 18 de março. Os 109.154 alunos estudam de forma remota, pela internet.

Em nota, a Semed afirmou que levou em consideração o número de ocupação de leitos nos hospitais e o pouco tempo que resta para o fim do ano letivo: “Considerando que faltam apenas 45 dias letivos para o encerramento do ano letivo, com 50% dos leitos hospitalares ainda ocupados e o vírus em circulação, a SEMED considera viável manter as aulas a distância, da forma como tem sido feita até agora”, informou.

Ainda de acordo com a Semed, a Comissão Municipal de Gerenciamento da Pandemia discute as medidas de segurança e as ações a serem desenvolvidas na área da educação (reforço e avaliação diagnóstica) para o possível retorno das aulas em 2021.

Veja mais:

Brumadinho: Justiça de MG nega bloqueio de R$ 26 bilhões da Vale