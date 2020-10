Podcast Afro Insight traz o advogado Gerson Santos da Costa

O novo episódio do podcast Afro Insight já está no ar e convidado desta 14º edição é o advogado e militante, Gerson Santos da Costa. Sob o comando de Thiago Freitas, idealizador da União Jovem Para Emancipação Afro-Brasileira (Ujeabra), o podcast aborda a questão da representatividade de pessoas negras no ambiente acadêmico e principalmente no Judiciário. Tópicos como as cotas raciais, condições financeiras e as diferenças que contrastam a realidade das pessoas brancas e negras também são debatidos.

“Na conclusão do meu curso nós éramos em 80 acadêmicos, a nossa formação foi de 40 e apenas dois eram negros. Então você vê essa disparidade que a gente tenta consertar ao longo do tempo que é aquele racismo estrutural que foi implantado no Brasil por muitos anos”, comenta Thiago.

Confira o episódio na integra:

