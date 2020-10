Aulas presenciais nas escolas estaduais não voltam em 2020

As aulas presenciais da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul não vão voltar este ano. A informação foi confirmada pelo Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, durante Live na tarde desta segunda-feira (5), na rede social do Governo do Estado.

Segundo o Governador, a decisão foi tomada após um estudo com base na ciência e voltar com as atividades presenciais em plena pandemia colocaria em risco a vida dos alunos: “É muito arriscado nos colocarmos os alunos, os profissionais da educação dentro das nossas escolas. É uma medida difícil, mas sempre nos pautamos pela Saúde e a Saúde recomendou não voltar”, ressaltou. As aulas vão continuar de forma remota, pela internet e televisão. Um decreto será publicado amanhã com a prorrogação do retorno das aulas.

Ainda conforme Azambuja, o Governo do Estado vai recomendar que as escolas municipais não retomem com as atividades presenciais. Já quanto a rede privada o retorno será com base no Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir).

Veja mais:

Homem é morto a tiros na fronteira