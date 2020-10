Mayra Cardi fala sobre reatar o casamento com Arthur Aguiar

Mayra Cardi e Arthur Aguiar tiveram um dos términos de casamento mais turbulentos no mundo dos famosos destes últimos tempos. A empresária revelou que, depois de toda a tempestade, tem tido um relacionamento bom com o ex e afirmou que os dois continuam amigos. Apesar disso, a beldade não descartou uma possível retomada do relacionamento.

“Eu nunca digo dessa água não beberei, porque a gente não sabe o dia de amanhã”, disse ela em entrevista ao Tô na Pan.

Ela falou sobre as críticas que recebeu por perdoar o ex. “As pessoas querem que eu carregue para sempre essa pedra. Sou eu que vou carregar isso. Eu perdoar o outro não é que eu seja um ser evoluído. Não estou fazendo um bem a ele. Estou fazendo um bem para mim. Cheguei a me arrepender, mas as minhas amigas berraram no meu ouvido várias vezes para eu voltar. Cheguei a me arrepender pelo alastre que causei indiretamente na vida profissional dele.”

Mayra contou que está em uma jornada espiritual como Arthur, que recentemente contou que tinha tido um encontro com Deus. Os dois foram ao mesmo retiro espiritual, mas em datas separadas.

“Eu estava pedindo para que, no meu aniversário [5 de setembro], virasse uma chave. No dia 2 de setembro, ela me ligou. E o retiro foi sensacional, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Não me batizei. Fiquei no retiro por três dias, não pude ficar os sete dias por causa da minha filha. Eu soube que o Arthur se converteu, mas não sei quem o convidou”, explicou.

Juntos, eles são pais de Sophia, de um ano e meio, e ficaram casados por três anos.

(Texto: Famosidades)