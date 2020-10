Angélica revela trauma de infância

Ao relembrar os momentos marcantes da carreira na TV Globo, Angélica contou um momento traumatizante que viveu na sua infância. A loira relatou que participou do programa de Chacrinha após o humorista se tornar sua única distração para lidar com o trauma de um assalto sofrido pela família.

“Quando eu era pequena, com 4, 5 anos de idade, teve um assalto na minha casa e meu pai levou vários tiros. Eu estava na sala, ele quase morreu. Eu fiquei muito traumatizada, não gostava de gente, não gostava de ver ninguém, não queria ninguém. E o único programa que eu gostava de assistir era o Chacrinha, e aí um dia ele convidou na televisão para um concurso da ‘criança mais bonita do Brasil’, e eu participei do concurso. Ganhei a ‘garota mais bonita do Brasil’ aos 4 anos de idade, depois com 5 anos de novo. E ali eu comecei a fazer televisão”, contou Angélica ao GShow.

Mãe de Joaquim, Benício e Eva, a apresentadora também reagiu a um vídeo em que aparece “prevendo” que teria 3 filhos durante uma entrevista em 1997.

“Eu sempre falei que ia ter 3 filhos e que ia ter, adotar um quarto filho. Por que como eu fazia programa infantil e ia muito em orfanato, creche, hospitais e tal, de alguma forma aquilo me dava uma angústia, eu não sabia muito como lidar com aquele sentimento. Aí eu falava: ‘Ah, um dia eu quero adotar, um dia eu quero cuidar dessas crianças’, eu falava isso. Hoje eu deixo rolar, acho até que pode acontecer de eu adotar uma criança um dia, mas isso não é uma questão que eu quero, que eu busco, não”, explicou.

Veja também: 11 de outubro: história de muito antes

(Texto: Famosidades)