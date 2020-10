MS atualiza mais 16 mortes pelo coronavírus em 24h

No Boletim Municipal Covid-19 da manhã deste domingo (4) foram registrados 247 novos casos da doença e 16 óbitos nas últimas 24 horas. Segundo informações da Secretaria de Saúde do Estado (SES), a taxa de letalidade continua alta, em 1,9%.

A capital continua registrando o maior número de novos casos, com +198 exames positivos. Em seguida vem a cidade de Dourados com mais 8, Corumbá mais 7, Aparecida do Taboado aparece com mais 6, Sonora e Três Lagoas mais 4 cada.

Em Campo Grande 10 pacientes não resistiram à doença. Os municípios de Aquidauana, Dourados, Paranaíba, Sidrolândia, Naviraí e Ponta Porã registraram um óbito cada.

O total de casos confirmados no MS é de 71.723, e 1.351 pessoas perderam a luta contra o vírus; 65.551 estão recuperados. Atualmente 4.361 estão em isolamento domiciliar; 460 pacientes internados em leitos públicos e privados. São 248 em leitos clínicos e 215 em UTIs.