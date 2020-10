Corumbá se torna a cidade com mais focos de incêndio no Brasil

Corumbá recebe hoje (3) a visita do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com um título nada honrado em seu cartão de visitas: se tornou a cidade do Brasil com o maior número de focos de queimadas registrados neste ano.

O posto de líder foi assegurado por meio de dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). A Cidade Branca teve, do início de 2020 até o fim de setembro, 6.570 queimadas registradas. Responde sozinha por 11,5% de todas as ocorrências do tipo registradas no Brasil. Está muito à frente de São Félix do Xingu e Altamira, ambas no Pará, que, com 4.687 e 4.498 ocorrências, estão respectivamente em segundo e terceiro lugares.

Apenas mais uma cidade de Mato Grosso do Sul aparece na lista dos 20 primeiros municípios. O destaque negativo é Porto Murtinho, que fica em 20º lugar com 971 focos de incêndio. Junto com Corumbá, são as únicas duas que ainda possuem queimadas ativas no Estado. Aquidauana (161), Ladário (41) e Miranda (5) completam a relação.

Em comum entre todas essas cidades está o Pantanal. Com 3,461 milhões de hectares destruídos pelas chamas até ontem (2) neste ano – sendo 1,408 mi de hectares somente em MS –, os recordes de queimadas fizeram o bioma saltar para o terceiro lugar entre os focos de incêndio neste ano, com 18.259 ocorrências, maior número desde o início da medição, em 1998.

O próprio Mato Grosso do Sul virou o quinto estado com mais queimadas registradas em 2020, com 9.637 focos, 6% de todos os casos no país. “Preocupa muito porque geralmente ocupávamos a faixa do 15º lugar dessa lista. Nunca estivemos tão em evidência desde o início da medição. É um recorde histórico negativo”, disse o tenente-coronel dos bombeiros Waldemar Moreira Júnior, responsável pelas ações de combate aos incêndios no Pantanal.

