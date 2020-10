Sabatina antes da aposentadoria de Celso de Mello seria desrespeito, diz Tebet

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, enviou nesta sexta-feira (2) uma nota afirmando que não vai fazer a sabatina para avaliar a indicação de Kassio Nunes para o Supremo Tribunal Federal (STF) antes do dia 13 de outubro, quando Celso de Mello vai se aposentar. “Não vou fazer sabatina antes da aposentadoria. Seria um desrespeito”, declarou.

A emedebista também afirmou que não definiu a relatoria da indicação e que isso será feito quando receber a mensagem oficial da Mesa Diretora do Senado da indicação de desembargador para o Supremo.

A escolha de Kassio para a vaga do decano Celso de Mello foi confirmada na noite de quinta-feira (1º) pelo presidente Jair Bolsonaro em live no Facebook e foi oficializada nesta sexta-feira (2) no Diário Oficial da União (DOU).

(Com informações: Congresso em Foco)