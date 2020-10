Polícia apreende mais de 4 toneladas de drogas

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreendeu durante a Operação Hórus 4.4 toneladas de drogas entre maconha, skank e sementes de maconha em micro-ônibus. A apreensão ocorreu durante policiamento ostensivo na MS 379

Conforme informações da PMMS, após perceberem a presença dos policiais, o condutor e o passageiro abandonaram o micro ônibus que possuía placas de Campo Grande e iniciaram fuga pela mata próxima a rodovia.

Por ter sido abandonado, o micro ônibus caiu dentro de um barranco. Dentro do veículo, as autoridades encontraram diversos fardos com 4.340 kg de maconha, 77 kg de skank e 22 kg de sementes de maconha.

Ainda segundo informações, somente um dos suspeitos foi capturado. Sem ter seu nome divulgado, o homem que é morador do Paraguai alegou que não sabia sobre os entorpecentes e que só estava pegando carona.

O veículo e as drogas foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Dourados.

(Com informações da PMMS)

