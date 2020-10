Bombeiros monitoram incêndio em região de Naviraí

Equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Naviraí foi acionada, na manhã desta quinta-feira (1º), para controlar um foco de incêndio no Parque Estadual das Várzes do Rio Ivinhema, em Naviraí.

Segundo o comandante do corpo de bombeiros militar do município, a área é de difícil acesso: “O local fica à 1h30m de carro, saindo de Naviraí, mais 30 minutos de embarcação pelo Rio Paraná, até chegar a ilha onde o fogo começou”, relatou o 1º tenente Alex Fernandes.

De acordo com os bombeiros, o fogo está em uma ilha rodeada por lagos, pelo Rio Ivenhema e também Rio Paraná. “Hoje não foi possível acessar o ponto exato, devido a dificuldade do terreno, mas o gestor e os guardas do parque permanecerão vigilantes e monitorando a situação”, disse o comandante que afirma que a queimada está controlada, pois está localizada em um brejo e o foco deve se extinguir sozinho.

Equipes do Parque monitoram a situação e, se necessário, acionará novamente o Corpo de Bombeiros para que seja iniciada uma operação de combate.

Confira os vídeos: