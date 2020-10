Lewandowski ganha prêmio de melhor jogador do ano da Uefa

O atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique (Alemanha), conquistou nesta quinta-feira (1) o prêmio de melhor jogador do ano da Uefa, superando o meio-campista Kevin De Bruyne, do Manchester City (Inglaterra), e o goleiro Manuel Neuer, também do Bayern.

O polonês marcou 15 gols na campanha que levou a equipe alemã ao seu sexto título da Liga dos Campeões, indo às redes em quase todas as partidas do torneio, com exceção da final e de um jogo da fase de grupos contra o Tottenham Hotspur (Inglaterra), no qual foi poupado.

Ele também marcou 34 gols em 31 jogos no Campeonato Alemão, além de seis gols em cinco partidas da Copa da Alemanha, ajudando o Bayern a conquistar as duas competições. O técnico da equipe, Hansi Flick, conquistou o prêmio de melhor treinador do ano da Uefa.

A dinamarquesa Pernille Harder, que defendeu o Wolfsburg (Alemanha) na última temporada, mas que agora defende o Chelsea (Inglaterra), levou o prêmio de melhor jogadora de futebol feminino pela segunda vez.

Com informações da Reuters