Evento inédito na Capital traz show presencial no formato drive-in

“O Novo Anormal” é uma realização da Sparta Produções e Shopping Bosque dos Ipês

Os drive-in se tornaram tendência no Brasil neste ano e em Campo Grande não foi diferente. A pandemia do novo coronavírus (covid-19) popularizou novamente essa alternativa de lazer que era febre na década de 1970 no país. Por ser o programa cultural mais seguro para evitar a aglomeração e transmissão do vírus, o drive-in tem sido bem recepcionado pela população residente na Capital. Pensando nisso, a Sparta Produções em parceria com o Shopping Bosque dos Ipês realiza em outubro o evento inédito no formato drive-in show presencial.

Intitulado “O novo Anormal”, o show é um stand up de comédia do ator e comediante Fábio Rabin. O evento irá explorar os recursos tecnológicos para unir público e artista ao decorrer da apresentação. Por meio de um telão virtual, a plateia irá poder interagir com o humorista e ter a imagem projetada gerando maior interatividade e contato direto entre as partes.

O produtor de eventos e proprietário da Sparta Produções, Bruno Damus comenta sobre a atração e ressalta a importância de proporcionar um programa cultural que garante entretenimento e segurança ao público. “É uma oportunidade pro campo-grandense sair de casa e se divertir de forma inovadora e segura. O formato drive-in vai propiciar pro cliente uma experiência completamente diferente de entretenimento”, afirma.

No dia do show o público poderá utilizar os serviços da praça de alimentação do Shopping Bosque dos Ipês. Respeitando os protocolos de segurança, aqueles que quiserem solicitar o serviço poderão fazer isso por um aplicativo que levará a encomenda até o carro.

Experiência positiva

O coordenador de RH, Helder Aguero esteve presente no stand up de comédia do humorista Diogo Portugal, o Risolados. “Foi uma experiência diferente eu e minhas esposa curtimos muito. Gostamos muito da organização, do local, do atendimento personalizado vindo até o carro com segurança e conforto”, relata.

Segundo o coordenador, a tecnologia é algo que contribuiu positivamente para o lazer. “A conexão com o Diogo foi muito boa. Eu e minha esposa participamos direto com ele no espetáculo foi sensacional”, afirma.

Após vivenciar o show no formato drive-in, Helder destaca que já está planejando participar do O Novo Anormal. “Já me programei para o próximo”, ressalta.

Confira o vídeo de convite para o evento:

Serviço

“O Novo Anormal” – Fábio Rabin

25 de Outubro, Domingo, às 20h

Local: Bosque Drive-In – Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796

Valores e regras :

Área vip: R$ 160,00 (por carro com até 4 pessoas) + R$ 4,00 (taxa de conveniência)

Área comum: R$ 120,00 (por carro com até 4 pessoas) + R$ 4,00 (taxa de conveniência)

* Chegar 30 minutos antes do horário da sessão.

* A escolha da vaga será por ordem de chegada.

* Valor único cobrado por carro. Limite máximo de 4 pessoas por carro.

* Levar 2kg de alimento não perecível para nossa ação social. (Valor do ingresso único, considerando como meia entrada social.

* Terá cobrança do estacionamento. Pagamento na hora.

Vendas somente online: www.spartaproducoes.com.br

