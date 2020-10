Sesc terá oficinas virtuais para comemorar o Mês da Criança

Proposta é ensinar arte, sempre produzindo material sobre o artista que estará em destaque

O Mês das Crianças chegou e o Sesc Cultura preparou uma programação exclusiva para comemorar, com oficinas de arte que serão postadas nas redes sociais do Sesc Cultura / @sescculturams facebook/sescculturams, todos os sábados, às 9 horas. As atividades são uma boa forma de aprender brincando, principalmente enquanto as aulas não retornam em razão da pandemia de COVID-19.

A proposta é ensinar um pouco sobre a arte e concluir com a produção de algum material correspondente com o artista em destaque. Neste sábado, dia 3 de outubro, às 9h, será postada a oficina elaborada com inspiração na obra de pintura com tesoura de Henri Matisse.

“O que queremos é aproximar as crianças das pluralidades e possibilidades da arte, sempre com uma oficina prática para fazer em casa, as atividades propõem o conhecimento, a diversão e a criatividade”, diz a diretora regional do Sesc-MS, Regina Ferro.

As atividades infantis vêm em boa hora. Estudo do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS e do Sebrae MS aponta que o isolamento social vem afetando o comportamento da criançada: 38% das pessoas entrevistadas que têm filhos, afilhados ou sobrinhos notaram que elas estão mais ansiosas, 30% informaram que estão mais irritadas.

