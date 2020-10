Fundação Manoel de Barros realiza live com Maria Quitéria

Entidade lança também ação que incentiva cultivo de árvores e plantas

Em comemoração ao Dia do Idoso, celebrado em 1º de outubro, a Fundação Manoel de Barros, por meio do projeto Ativa Idade e com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e da Uniderp, realiza amanhã, às 19 horas, a live show “Pro Dia Nascer Feliz”, com o ator Arce Correia, interpretando a personagem Maria Quitéria. A apresentação será realizada ao vivo, no canal do YouTube da fundação e será aberta ao público.

“O Dia do Idoso tem o papel de nos fazer refletir sobre a importância do idoso, um ser humano maravilhoso que acumula no coração juventude, que tem experiências e muito a nos ensinar. O idoso é como a raiz de uma grande árvore e se essa raiz não é cuidada, os galhos, as flores e os frutos começam a se desintegrar. Então, acredito que o idoso é a nossa raiz, a base de tudo, é a história de cada um de nós. E para celebrar os nossos idosos preparamos essa Live super especial que contará com o humor e a alegria da super Maria Quitéria, para proporcionar um momento de descontração e divertimento para os idosos e seus familiares”, destaca Marcos Henrique Marques, diretor da FMB.

‘Jardim do Manoel’

“Deus disse: Vou ajeitar a você um dom: Vou pertencer você para uma árvore. E Pertenceu-me (…)”, diz Manoel de Barros no poema “Deus Disse”. Para promover uma atividade manual prazerosa e incentivar o cultivo de árvores e plantas, a FMB preparou um kit de jardinagem com uma jardineira, sementes variadas e terra, para os idosos do projeto Ativa Idade cultivarem o “Jardim do Manoel”.

