DOF prende motorista e apreende toneladas de maconha

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na segunda-feira (28), um caminhão tanque com placas de Goiânia (GO) carregado com 9.610,000 quilos de maconha em Caarapó. O mesmo era conduzido por Vilmar Filho dos Santos Siqueira, 36, morador na capital de Goiás.

Segundo Caarapó News, os militares deram ordem de parada ao condutor do caminhão, o qual seguia no sentido Amambai/Caarapó. Durante a vistoria localizou-se a grande quantidade de maconha nos tanques destinados ao transporte de combustível.

Aos policiais, o homem disse que veio de Goiânia até Ponta Porã onde entregou o caminhão para o carregamento e que foi contratado para entregar a droga em Rondonópolis (MT).

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Dourados auxiliou os policiais do DOF na retirada do entorpecente.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

Com essa apreensão, o DOF contabilizou 205 toneladas de drogas apreendidas em 2020. O volume de droga apreendido em 2019 foi de 109 toneladas. Veja mais notícias.