Estudo aponta que mulheres respeitam mais medidas de isolamento do que homens em MS

Dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Covid do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgado nesta quarta-feira (23), mostra que em Mato Grosso do Sul, as mulheres respeitaram mais as medidas de isolamento do que os homens.

De acordo com o estudo, na soma das recomendações levadas em consideração pelo Instituto, como ‘isolamento social, só saindo de casa e casos essenciais’, ‘redução de contato com outras pessoas’ e ‘isolamento total’, soma 42,5% das mulheres, enquanto os homens, chega a 31,6%.

Os números são referentes ao mês de agosto e aponta o comportamento da população. No Estado, 1,5% das pessoas não fez qualquer medida de restrição em agosto, segundo o IBGE.

Conforme a Pnad Covid, entre as unidades da federação, Mato Grosso do Sul ocupa o 10º lugar no cumprimento das restrições de isolamento social de forma rigorosa.

Nesta quarta-feira, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) apresentou os novos números do coronavírus em Mato Grosso do Sul. No total, 65.611 pessoas foram infectadas pela doença, dessas, 58.406 são consideradas recuperadas e 5.544 cumprem quarentena.