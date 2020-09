Cia Donçurbana apresenta online e ao vivo, solo espetáculo “Euphoria”

Com apresentações que acontecem de forma on-line, ao vivo, nos dias 23, 24, 25 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro, às 20 horas, a Cia. Dançurbana dá continuidade à “Temporada Quanto Custa?”, trazendo ao seu “palco virtual” o solo “Euphoria”, com a intérprete criadora Livia Lopes. Esta temporada, por meio do projeto “Confluências”, conta com o incentivo do Fundo Municipal de Investimento Cultural – FMIC/2019, da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Além das apresentações, também estão sendo realizadas atividades independentes e de sustentabilidade da companhia neste mês. No dia 13 de setembro o grupo lançou, pelo Spotify, o 3º episódio do podcast “Conversa Dançada: caminhos e conexões entre arte e vida”, com os artistas da dança Marcos Mattos e Renata Leoni, e o 4º episódio será lançado no dia 27. Nos dias 23 e 24 de setembro, das 19h às 21 horas, a professora Kelly Queiroz ministra o minicurso Mediação em Dança; inscrições pelo link sympla.com.br/ minicurso-mediacao-em-danca-comkelly-queiroz__974218. E no dia 22, pelo Instagram, Livia Lopes fez uma live com a convidada Erika Pedraza, sobre as obras e a vida do artista visual Jean-Michel Basquiat.

Marcos explica que o podcast: “veio como consequência de um trabalho que foi iniciado. Os assuntos são atrelados não só à dança produzida aqui, como a dança brasileira e todas as suas questões, como público para as artes. O podcast surgiu nessa coisa do relato do processo e aí resolvemos compartilhar com as pessoas e transformar em uma iniciativa da Dançurbana”.

“A gente já falou sobre dramaturgia em dança; processos criativos e sobre públicos, então é também daqui mas é dando as mãos para outros artistas e pessoas que estão produzindo e pensando arte no Brasil todo”, conta o artista.

Marcos Mattos ainda revela que: “esse 4º podcast tem o título ‘Que morram os artistas?’. Porque é um texto do Jérôme Bel, um coreógrafo europeu. Então a ideia é fazer um cruzamento de um monte de informações. A gente encabeça esses quatro primeiros episódios e depois faremos um bate-pronto com convidados, ora eu, ora ela, ora só os convidados”.

