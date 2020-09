Jimmy Andrews celebra carreira lançando EP nas plataformas de streaming

Trabalho é reflexo da trajetória de artista há 8 anos na estrada

O músico Jimmy Andrews chega aos oito anos de carreira como cantor, compositor e produtor musical, e neste momento atípico faz questão de expandir suas fronteiras lançando o EP “A Próxima Estação”, que será disponibilizado nas plataformas de streaming. A obra é uma produção extremamente “intimista e pessoal”, conforme o próprio autor descreve. Quatro faixas que compõem o EP estarão disponíveis nos streamings Spotify, Deezer, Apple Music e One RPM a partir do dia 25 de setembro.

Jimmy contou como nasceu seu novo trabalho. “O processo criativo dessas quatro canções que compõem o EP, foi totalmente regrado por vivências e histórias de pessoas próximas, a citar, a música ‘A Próxima Estação’, que intitula esse EP, e traz em si, histórias que a princípio, de como meus bisavós vieram do Paraguai para o Brasil pela ferrovia, para viverem a história de um amor e iniciar um novo ciclo na vida, uma Próxima Estação, seja no sentido poético/metafórico, enquanto estação do ano também que diz sobre ciclos, e também deste sutil detalhe, um convite à experiência sonora como na introdução da música, que recupera a memória sonora da minha infância, de quanto ouvia bem de longe, a passagem do trem buzinando, ainda em épocas que a locomotiva atravessava a nossa cidade, hoje não mais, restando apenas a memória patrimonial.”

O músico considera a obra um relato de histórico que compõe sua trajetória de vida, sempre preocupado com os detalhes. “Acredito criar uma dimensão, um momento pessoal, de se sentir, em momentos de (Des)sentido, de se identificar, quando muitas histórias como a minha. E é fato, para cada música várias histórias a serem contadas, e certo que da minha entrega como artista, foram cruciais para imprimi-las no Anubis Estúdio, do produtor musical Aldo Carmine, que foi peça fundamental para conceber essas canções, em teor de dedicação e profissionalismo, assim foi para cada uma dessas quatro canções: ‘Através dos Tempos’, ‘Lembranças’, ‘Escritos Tardios de um Coração Maduro’ e ‘A Próxima Estação’.

