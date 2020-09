Bolsonaro nomeia Marcelo Turine como reitor da UFMS

O presidente Jair Bolsonaro nomeou o professor doutor Marcelo Turine como reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para o mandato de 2020 a 2024. A nomeação consta na edição desta quarta-feira (23) do Diário Oficial da União (DOU).

A chapa 2, do reitor Marcelo Turine e da vice-reitora Camila Ítavo, venceu as eleições realizadas neste ano com 42%,44% dos votos válidos, além de ficar em primeiro lugar na lista tríplice encaminhada pelo Conselho Universitário ao Ministério da Educação.

Conforme informações da UFMS, a chapa reeleita inicia o novo mandato no dia 26 de outubro de 2020 com término em 24 de outubro de 2024.

“É um momento de muita emoção e responsabilidade para mim e para a vice-reitora Camila Ítavo. Fomos reeleitos pela Comunidade Universitária em 1º lugar, e a escolha foi aprovada pelo nosso Presidente. Reforçamos nosso compromisso com Mato Grosso do Sul e com o Brasil de ser referência no ensino, na pesquisa, na extensão e inovação, sempre para atingir um ensino público, gratuito, de qualidade e inclusivo”, comentou Turine. “Agradecemos a todos que nos apoiam e trabalham por uma UFMS cada vez melhor, orgulho de ser UFMS”, finalizou o reitor.

(Com informações da UFMS)