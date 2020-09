Polícia apreende droga que seria arremessada em presídio

A Polícia Militar intensificou as rondas e abordagens nas proximidades do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande com o intuito de inibir o tráfico de drogas naquela região.

Nesta segunda-feira (21), durante rondas no bairro Noroeste, ao avistar dois indivíduos em atitude suspeita próximo ao Presídio os policiais abordaram de cidadãos, após a busca pessoal foram encontrados dois tabletes de maconha, pesando aproximadamente meio quilo.

Ao serem indagados sobre a finalidade de carregar tal volume de droga, alegaram que foram contratados para arremessarem o conteúdo no interior da penitenciária.

Após diligências, foi constatado que os dois abordados tinham um ponto de drogas no bairro Noroeste, sendo encontrado no local aproximadamente um quilo de maconha.

Foi dada voz de prisão aos dois abordados, sendo a droga encaminhada à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico e os autores encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento da Região Central.

OUTRO CASO

A segunda prisão ocorreu no Bairro Mata do Jacinto, por volta das 18 horas, quando a equipe da Força Tática realizava rondas pelo local e avistou um indivíduo em atitude suspeita, que ao ser abordado e após realização de busca pessoal foi encontrado com ele mais de um quilo e meio de maconha.

Ao ser questionado alegou que comprou o conteúdo no bairro Jardim das Hortências, após diligências pelo bairro citado, foi encontrado um ponto de venda de drogas, sendo preso um indivíduo além da apreensão de uma balança de precisão e mais aproximadamente meio quilo de maconha no local.

Os autores foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Centro e a droga encaminhada para à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico.

(Texto: Dourados News)