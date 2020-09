Governo convoca escrivães do concurso da Polícia Civil

O governo do Estado convoca nesta terça-feira (22), os aprovados no concurso da Polícia Civil para escrivães. Os candidatos devem comparecer cumprindo todos os requisitos do documento para realizar a matrícula no curso de formação.

As vagas foram abertas em função da desistência dos candidatos convocados, na 1ª chamada dos remanescentes, para a formação policial. Os convocados, que foram aprovados em todas as fases do certame, que teve início em 2017, devem comparecer na Academia de Polícia Civil Delegado Júlio César da Fonte Nogueira (Acadepol/MS), amanhã (23), impreterivelmente até às 8h da manhã (hora de Mato Grosso do Sul).

Conforme a publicação de hoje, o curso de formação de escrivães é período integral, terá duração mínima de 600 horas/aulas e será ministrado na Acadepol, em Campo Grande ou em outros locais de interesse da administração pública. A frequência é obrigatória e a dedicação exclusiva.

O edital está publicado da página 27 a 29 do DOE de hoje