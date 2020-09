Teatro drive-in traz nova versão repaginada de ‘Rapunzel’ neste domingo

Agora chegou a vez da criançada de Campo Grande acompanhar um grande clássico das histórias infantis. Amanhã (20), Bolonhesa e Sua Trupe trazem uma versão divertida de “Rapunzel”.

A história escrita pelos Irmãos Grimm e publicada pela primeira vez em 1815, chega aos palcos do Arena Bosque Drive-In, com nova roupagem e com todas as trapalhadas de Bolonhesa, que se apaixona pela bela menina de cabelos compridos presa no alto da torre. “As risadas estão garantidas, em uma trama que mistura humor, aventura e diversão”, garante Fernando Lopes, intérprete de Bolonhesa.

Serão duas sessões gratuitas, às 16h e 17h. Durante a peça, as crianças podem interagir com os atores de dentro dos carros e o som é transmitido por meio de uma estação FM preparada especialmente para o espetáculo.

Além disso, vale sempre lembrar a questão da biossegurança. Não é necessário que nenhum dos ocupantes desça do carro durante toda a apresentação, além do mais, na chegada, há aferição de temperatura de todos os participantes e a equipe técnica utiliza todos os EPIs necessários.

Ingresso: para garantir o ingresso, que é gratuito, basta chegar com 30 minutos de antecedência a cada sessão na data do evento, ou fazer seu cadastro on-line pelas redes sociais do shopping – o local onde cada carro ficará estacionado será determinado pela ordem de chegada. O Arena Bosque Drive-in será realizado no setor C do estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês.

Serviço

A peça “Rapunzel” será apresentada na Arena Bosque Drive-In, que fica no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, neste domingo, 20, em duas sessões: às 16 e 17h. A entrada é gratuita.

