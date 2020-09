Brechó realiza bazar com peças de R$1 a R$5 reais

Evento ocorre em homenagem a dona Nadir

Acontece neste domingo (20), a partir das 16h, o bazar do brechó Nadir Modas que irá vender peças no valor fixo de R$ 1 a R$ 5 reais. O evento, realizado por familiares, ocorre como uma forma de homenagem a proprietária da loja, Nadir da Silva, 69, que faleceu no início do mês em decorrência de um câncer de intestino.

No bazar serão vendidas roupas masculinas, femininas e infantis de todos os estilos e tamanhos. O evento conta com mais de 800 peças que vão desde vestidos, blusas, saias, camisas, blazers, jaquetas, shorts e jeans. Os valores das roupas podem variar, porém para os jeans ficará estabelecido o preço fixo de R$ 5 reais.

De acordo com Leticia Ferreira, uma das responsáveis pela organização, o evento traz a proposta de homenagear a avó, Nadir da Silva. Leticia também revela que ação é uma das que a avó costumava praticar no cotidiano. “Ela sempre foi de ajudar muito as pessoas, então optamos por esse preço. O que não for vendido será doado porque é uma coisa que ela faria. As pessoas sempre passavam pela loja, pediam algo e ela não tinha dinheiro, mas para ajudar ela doava roupa, sapato. Ela encontrava os caminhos para poder ajudar, então nós vamos seguir esse mesmo caminho”, comenta.

Seguindo as normas de segurança sanitária, devido a pandemia do novo coronavírus (covid-19), as peças disponibilizadas no bazar não poderão ser provadas. No local será disponibilizado álcool em gel, sendo também necessário o uso obrigatório da máscara de proteção.

Serviço

O bazar acontece no domingo (20), das 16h às 20h, no bairro Santo Amaro, rua Terlita García, 1542.