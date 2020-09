Prefeitura prorroga decreto que proíbe o corte de água durante a pandemia

A prefeitura publicou ontem (18) o Decreto nº 14.463, que prorroga por mais 30 dias a proibição do corte de fornecimento de água na Capital em razão da pandemia do novo coronavírus.

Segundo consta na publicação, fica terminantemente proibido suspender o serviço de água no município durante o período de 30 dias a contar da publicação do decreto. A medida, que foi adotada em 18 de março, tem o objetivo de auxiliar famílias campo-grandenses em meio à pandemia da COVID-19, tendo em vista a necessidade da água para os devidos cuidados no combate ao vírus.

O prazo de suspensão estabelecido poderá ser prorrogado por igual período.

(Dayane Medina)

