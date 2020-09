Podemos tem 16 candidaturas próprias e mais de 500 nomes a vereador

A grande novidade no cenário eleitoral de Mato Grosso do Sul é o partido Podemos. De legenda praticamente inexistente no Estado um ano atrás, já está presente em 60 dos 79 municípios, sendo que participa da eleição municipal em 38 cidades, entre elas 16 com candidaturas próprias, inclusive na Capital. São mais de 500 concorrentes às Câmaras Municipais.

Segundo o presidente estadual do partido, Sérgio Murilo, “em pouquíssimo tempo já estamos com estrutura partidária semelhante à das legendas tradicionais e vamos surpreender nesta eleição, com candidaturas competitivas e diferenciadas, que representam um grande processo de renovação política em Mato Grosso do Sul”.

O crescimento surpreendente e os potenciais de candidaturas colocadas em diferentes cidades levaram a executiva nacional do partido a redefinir a estratégia no Estado e o papel de Sérgio Murilo no processo. Ele atendeu a ponderação dos líderes nacionais e abriu mão da condição de pré-candidato a prefeito de Campo Grande, para coordenar pessoalmente todo o processo eleitoral no Estado.

Com a saída de Murilo para a coordenação-geral, o Podemos terá uma candidatura feminina em Campo Grande, para reforçar a defesa de um espaço maior para as mulheres na política. A delegada Sidnéia Tobias abraçou a missão, a convite da direção estadual e de Sérgio Murilo, com o aval da presidente nacional, deputada federal Renata Abreu.

Outro sinal emblemático do crescimento do Podemos, segundo ele, é o assédio de outras legendas, em busca de composição com o partido. Fizemos a composição onde e quando houve o entendimento que seria a “melhor opção para o crescimento do município”, explicou.

