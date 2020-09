Obra deixa trânsito lento em Campo Grande

Com interdições na via, a obra de revitalização da Avenida Três Barras, na região leste de Campo Grande, deixou o trânsito lento por volta das 8h na manhã de ontem (18). A obra faz parte do pacote de R$ 16,7 milhões da Prefeitura de Campo Grande.

Serão recapeados, ao todo, 25 quilômetros de ruas no entorno do bairro Tiradentes. A situação exige atenção dos motoristas aos trechos de interdição e às rotas alternativas. As obras, que começaram na segunda-feira (14), devem terminar na semana que vem.

A interdição para as obras está no trecho entre a Rua Dona Eleta, próximo do residencial Terra Brasil, e a rotatória que dá acesso à Avenida José Nogueira Vieira, no Tiradentes. Para chegar à avenida Eduardo Elias Zahran, os motoristas não devem seguir pela Três Barras, porque os acessos pela via estão fechados.

Para quem está na Avenida Três Barras no sentido centro–bairro, a alternativa é pegar a saída para a Avenida José Nogueira Vieira. Para outra possível rota, o motorista pode seguir pela Rua Domingos Jorge Velho e depois virar na Nicomédes Vieira de Rezende.

Para quem segue pelo sentido bairro–centro, a interdição está na Rua Dona Eleta. Uma das alternativas é trafegar pela Rua José Horácio (Vila Vilas Boas); seguir pela Avenida Eduardo Elias Zahran e entrar na Rua Domingos Marques.

(Mariana Moreira)

