Secretário chama atenção para baixa procura de exames

Com capacidade ampliada, Geraldo faz apelo para aumento das testagens

Mato Grosso do Sul está próximo de alcançar 61 mil casos de coronavírus e mesmo com a média diária de novos casos ainda alta, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, chamou atenção para a pouca coleta de exames pelos municípios e a baixa procura da população para a realização das testagens.

No ponto de testagem rápida na escola Lúcia Martins Coelho, a queda de agendamento caiu mais de 55%.

Segundo o titular da SES a procura para a realização dos exames nos drives-thru tanto de Campo Grande como Dourados, Três Lagoas e Corumbá diminuíram, assim como a procura pelos testes rápidos.

“Isso mostra que nós tivemos um decréscimo significativo da doença no Estado, o que não é verdade, nós temos ainda uma alta taxa de contaminação e precisamos que os municípios possam orientar a todos que tem algum sintoma ou que tiveram algum contato com o vírus, para que procurem a realização de exame”, disse o secretário durante a live de ontem (16).

Geraldo ainda citou a capacidade ampliada que o Estado tem com o funcionamento das duas máquinas de testagem que já se encontram no Lacen (Laboratório Central). Segundo ele, os equipamentos que já estão operando têm capacidade de fazer até 1.800 testes por dia. “Quanto mais testes coletarem, melhor para o diagnóstico, monitoramento e rastreamento dos contatos evitando a taxa de contágio”, comentou.

Para o secretário, se os municípios não orientarem a população, as pessoas não terão a percepção da necessidade da realização dos testes. “Assim como em outros estados pode haver outras ondas e acréscimo de casos novos, então é preciso observar isso, e fazer o chamamento para colher o maior número de exames. Todos os municípios têm insumo para fazer esta coleta e capacidade de dar resultado em 72h”, destacou.

Queda nos agendamentos

Atualmente, a Capital realiza uma média de mil exames da COVID-19 por dia, sendo esses distribuídos no Polo de Triagem no Parque Ayrton Senna, nas 71 UBS/UBSF (Unidades Básicas de Saúde e da Família), no drive-in dos Bombeiros e na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho.

(Texto: Dayane Medina)