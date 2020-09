Governador Reinaldo Azambuja testa positivo para Covid-19

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, testou positivo para Covid-19 e iniciou nesta quinta-feira (17) o cumprimento da quarentena. O governador tem apenas sintomas leves e passa bem. Neste período vai trabalhar de casa, em regime home office.

Nesta semana, a única agenda pública do governador foi na terça-feira (17), para discutir a questão das queimadas que devastam o Pantanal, com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina.