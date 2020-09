Receita com Refis da Saúde ficou em R$ 90 milhões

O Refis 100% Saúde contabilizou mais de 24.561 atendimentos presenciais, com receita superior a R$ 90 milhões na Capital. Os dados foram repassados ontem pela chefe da divisão de arrecadação da Sefin (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento) da Prefeitura de Campo Grande, Djanira Magalhães. Os recursos arrecadados serão investidos na saúde.

O programa foi criado pela Lei Complementar nº 393, de 11 de agosto de 2020, e trouxe descontos de 100% nos juros e multas para pagamento à vista. Já para parcelamento em seis vezes, o desconto chegou a 75%. Para dividir em 12 parcelas, o desconto foi de 30%. De acordo com balanço obtido ontem pela reportagem do Estado MS, desde o início do projeto foram arrecadados R$ 90.107.519,75, sendo que a somente a segunda prorrogação foi responsável pela obtenção de R$ 25.144.397,53.

O levantamento mostrou que pelo menos R$ 20.304.616,37 foram de dívidas imobiliárias e os outros R$ 4.839.780,80 em dívidas econômicas. Vale lembrar que a primeira edição, que aconteceu entre os dias 1 de junho e 3 de julho, totalizou com a obtenção de R$ 40.273.490,01, e na primeira prorrogação, entre os dias 3 de julho e 5 de agosto, outros R$ 24.689.632,21 foram contabilizados, e na última edição, outros R$ 25.144.397,53.

(Texto: Michelly Perez)