Policiais encontram carro com 1,4 tonelada de droga

Em Três Lagoas, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta quinta-feira (17) 1.305 kg de maconha e 106 kg de skunk.

A ação ocorreu quando os policiais receberam informações sobre um veículo danificado e abandonado no acostamento da rodovia.

No local, a equipe um carro Hyundai, modelo Veracruz, com placas de Maringá (PR), com uma das rodas quebradas. O condutor não foi encontrado.

Dentro do carro, os policiais encontraram 1.305,7 kg de maconha e 106,6 kg de ‘skunk’. A droga é avaliada em mais de R$ 1,3 milhão. Os ilícitos e o automóvel foram encaminhados à Polícia Federal em Três Lagoas.

