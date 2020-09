Após pedido de Simone Tebet, CNI doa respiradores para MS

Respiradoers foram destinados à Santa Casa e para Costa Rica

Ontem (11), a senadora Simone Tebet (MDB) participou da solenidade de entrega de dez respiradores para a Santa Casa de Campo Grande e dez para a Fundação de Saúde de Costa Rica, na sede da Fiems (Federação das Industrias de MS), em Campo Grande.

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, falou sobre a importância dos aparelhos e explicou que os equipamentos foram doados pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), após pedido da parlamentar ao presidente da confederação, Robson de Andrade.

Segundo Longen, a senadora Simone Tebet foi fundamental para a entrega rápida dos respiradores. “A CNI mandou para o Estado e com a intervenção da senadora hoje foi possível realizar a entrega desses aparelhos que não possuem valores firmados por serem objetos de doação.” Longen também afirmou que o Sistema S vem realizando diversas ações em Mato Grosso do Sul desde o início da pandemia. Ele cita que, entre ajudas provenientes das parcerias, estão: 28.840 litros de álcool 70% que foram doados a 27 prefeituras, 380 mil máscaras confeccionadas e doadas, 572 protetores faciais doados a 16 cidades; assessoria e orientações sobre protocolos de biossegurança a 2.193 empresas localizadas em 49 cidades; 150 aventais doados e 18 cursos gratuitos EaD (ensino a distância) disponibilizados a trabalhadores que ficaram em casa.

“É importante que a gente consiga virar essa página negra. Eu sou vice-presidente da CNI e a senadora foi ponto-chave, já que ela pessoalmente fez o pedido”, destacou Longen, que posteriormente entregou o caderno de ações da Fiems à senadora.

O diretor-presidente da Santa Casa, Heber Xavier, destacou que os respiradores são extremamente importantes para ajudar tratamentos da COVID19. “A Fiems vem colaborando muito com a Santa Casa, através de doações de máscaras e aventais; agora chega o reforço que são os respiradores”, citou.

O prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa, agradeceu o benefício. “Nesta pandemia todos ficamos mais humanos. A gente vê o empresariado das as mãos ao poder público em parcerias e isso é muito importante. Agradeço a Fiems e a senadora.”

A senadora Simone Tebet destacou durante a fala que desde a pandemia vem procurando auxiliar a população com emendas parlamentares, votações de benefícios e tentando colaborar de alguma forma. Ela agradeceu à CNI e à Fiems pelas doações e citou que tenta marcar reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para viabilizar envio de verbas federais para a Santa Casa.

Tebet destacou que os respiradores vão salvar vidas neste momento e posteriormente. Ela citou a importância da parceria privada com o Poder Público. “Essa parceria só foi possível porque a CNI e a Fiems são parceiras do Brasil, mas especialmente Mato Grosso do Sul. Primeiro, porque tem seu vice-presidente aqui [Sérgio Longen]. E segundo porque eu tive o privilégio como prefeita de Três Lagoas de ter muito contato com o Robson [presidente] aí as portas estavam abertas. Essa preocupação da iniciativa privada nesta época de pandemia, auxiliando e ajudando financeiramente e com estrutura está fazendo toda a diferença. Muitas vezes temos recursos públicos, mas pela legislação e pela burocracia nós não podemos colocar esse dinheiro com essa finalidade, porque pode configurar desvio. Como alternativa buscamos a iniciativa privada”, finalizou.

(Texto: Andrea Cruz)