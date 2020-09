Raptors vencem Celtics e forçam jogo 7 nesta sexta-feira

A semifinal da Conferência Leste entre Boston Celtics e Toronto Raptors terá o jogo 7 na série dos playoffs da NBA na noite desta sexta-feira (11), às 22h (de Brasília). Quem passar, pega o Miami Heat na final, que venceu o Milwaukee Bucks por 4 a 1.

Nesta quarta-feira (9), os atuais campeões venceram os Celtics por 125 a 122 num jogo de duas prorrogações, empataram em 3 a 3 e forçaram o último e decisivo duelo.

Quem brilhou na partida dramática foi Kyle Lowry, com 33 pontos, 8 rebotes e 6 assistências. O Toronto ainda contou com as boas atuações de Fred VanVleet (21 pontos, 9 rebotes e 7 assistências), OG Anunoby (13 pontos e 13 rebotes). Serge Ibaka ainda anotou 13 pontos.

Do outro lado, Jaylen Brown foi o nome dos Celtics, com um duplo-duplo de 31 pontos e 16 rebotes. Jayson Tatum também anotou um duplo-duplo foi Jayson Tatum, com 29 pontos e 14 rebotes. O Boston ainda contou com Marcus Smart, que anotou um triplo-duplo: 23 pontos, 11 rebotes e 10 assistências.

