Dólar sobe 1.1% e fecha o dia a R$ 5.36

O dólar comercial apresentou alta de 1.1% e fechou a sessão desta terça-feira (08) cotado a R$ 5,366 na venda. A moeda norte-americana, na sexta-feira (04), encerrou a semana com alta de 0.33%.

Já o Índice da Bolsa de Valores Brasileira (Ibovespa), fechou o dia em queda de 1,18%, a 100.050,43 pontos. Na véspera, a Bolsa ficou fechada por causa do feriado.

Destaques

PETROBRAS PN e PETROBRAS ON caíram 2,88% e 3,47%, respectivamente, afetadas pelo forte declínio dos preços do petróleo no exterior. O Brent fechou em baixa de 5,3%, a 39,78 dólares o barril. A companhia também anunciou que reduzirá os preços médios do diesel e da gasolina em 5% nas suas refinarias a partir de quarta-feira.

PETRORIO ON recuou 6,08% em sua estreia no Ibovespa, tendo ainda de pano de fundo dados operacionais – preliminares e não auditados – que mostraram produção total de 33.319 barris de óleo equivalente por dia.

VIA VAREJO ON fechou em baixa de 3,97%, com ações de varejistas com forte atuação no comércio eletrônico mais uma vez sofrendo correção, enquanto ainda figuram entre as maiores valorizações do Ibovespa em 2020. B2W ON cedeu 2,87% e MAGAZINE LUIZA ON perdeu 1,22%.

(Com informações da Reuters)