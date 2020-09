Dólar encerra sessão em alta e vai a R$ 5.30

Após três sessões consecutivas em queda, o dólar encerrou o dia com alta de 0.33%, cotado a R$ 5,308 na venda nesta sexta-feira (04). Apesar do resultado no dia, a moeda emendou a segunda semana de queda, recuando 1.99%.

O principal Índice da Bolsa de Valores Brasileira (Ibovespa) também finalizou a semana em alta de 0,52%, a 101.241,73 pontos. Ontem, o Ibovespa sofreu recuo de 1.17%.

Destaques do Ibovespa do acumulado do mês:

GOL PN, que pagou uma dívida de 300 milhões de dólares na segunda-feira, acumula até o momento elevação de 11,7%, em semana de recuperação do setor aéreo na bolsa, embora ainda continue entre os destaques negativos do ano.

AZUL PN mostra elevação de 10,7%. O aumento gradual na oferta de voos pelas companhias em meio à flexibilização de medidas restritivas para combater o coronavírus tem ajudado. Em 2020, porém, essas ações perdem 45,7% e 57,8%, respectivamente

ULTRAPAR valoriza-se 10,55%, entre as maiores altas neste começo de setembro. Em relatório nesta semana, o UBS reiterou ‘compra’ para as ações e elevou o preço-alvo para 25 reais, afirmando que os negócios do grupo, com exceção da Ipiranga, estão mostrando alguma resiliência à crise e que a Oxiteno pode se beneficiar do real mais fraco. Além disso, citaram oportunidades de M&A provenientes principalmente do processo de desinvestimento da Petrobras.

FLEURY ON sobe 9,2%, após anúncio pelo grupo de diagnósticos médicos do lançamento de uma empresa de tecnologia, baseada na ciência de dados e inteligência artificial, batizado de Saúde iD.

B2W ON perde 8,7% e VIA VAREJO ON recua 7,8%, em meio a forte correção nos papéis após ganhos expressivos desde o começo do ano, na esteira do forte crescimento do comércio online.

MAGAZINE LUIZA ON cai 4,8%. No ano, contudo, esses papéis ainda sobem 63,3%, 69,2% e 86,45%, respectivamente.

(Com informações da Reuters e Uol)