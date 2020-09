Band fica muito perto de anunciar Campeonato Italiano

A Band está muito perto de anunciar oficialmente a temporada 2020/2021 do Campeonato Italiano. A proposta que a emissora fez para a IMG, dona dos direitos de transmissão do torneio no Brasil no Brasil, foi aceita. Apenas detalhes burocráticos impedem o anúncio oficial, que deve acontecer nos próximos dias.

Segundo UOL Esporte, algumas trocas de documentos que confirmem a assinatura dos termos do contrato são os últimos detalhes a serem resolvidos. O vínculo será por uma temporada, a 2020/2021. A Band já faz estudos de grade para os horários dos jogos e a intenção é que a grande maioria das partidas em TV aberta seja exibida no sábado à tarde, por volta das 15h.

O restante dos jogos do Italiano terá exibição no BandSports, canal esportivo do Grupo Bandeirantes. A compra do torneio, inclusive, animou bastante profissionais do canal, que veem a oportunidade como uma mudança de patamar na disputa pela audiência com concorrentes na TV por assinatura.

A IMG se mostrou disposta a negociar por que a Band foi a única empresa de comunicação a procurar pelos direitos do Italiano. Os valores e a forma de pagamento, afirmam fontes, estão em patamares condizentes com a atual realidade do mercado, impactado de todas as formas pela pandemia.

O Campeonato Italiano será retomado no dia 19 de setembro. O interesse da Band na liga é antigo. A emissora chegou a tentar um sublicenciamento com o DAZN no início de 2019 para exibir os jogos em TV aberta, mas perdeu a disputa para a RedeTV! que também conseguiu um acordo pela Copa Sul-Americana com a plataforma de streaming. Hoje, a principal concorrente da Band perdeu esses direitos pela crise no DAZN, que abriu mão de exibir as competições como consequência da crise financeira causada pela pandemia.

Com o contrato acordado, o Campeonato Italiano retorna para a Band depois de 12 anos. A última temporada exibida em TV aberta no canal foi a 2007/2008, quando Kaká ainda jogava no Milan e foi considerado o melhor jogador do mundo na ocasião. No BandSports, o torneio não é exibido desde a temporada 2005/2006.

A Band tem se reforçado no âmbito esportivo. Nas últimas semanas, a emissora fechou os direitos do Campeonato Russo, que foi trazido para a emissora por uma empresa de apostas que é anunciante do canal. Também pertencem à grande a NBA, o Brasileirão Feminino e a Fórmula Indy. Outras oportunidades de mercado são monitoradas pela empresa.

