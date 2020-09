Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 95 milhões

Depois de nenhum dos apostadores acertarem as seis dezenas sorteadas dos últimos dez sorteios, a Mega-Sena pode pagar hoje (5), o prêmio de R$ 95 milhões. De acordo com a Caixa, caso o ganhador opte por aplicar o montante na poupança, ele obterá mensalmente R$ 123 mil em rendimentos. As apostas do concurso 2.296 podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) deste sábado (5), em qualquer lotérica do país e também no portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br), aplicativo Loterias CAIXA.

As dezenas sorteadas no último concurso, de número 2295, da quarta-feira (2) foram: 06, 13, 26, 28, 35 e 41. Na ocasião, a quina premiou com R$ R$ 33.025,53 a 162 apostas ganhadoras e para as 9.693 apostas ganhadoras da quadra o prêmio foi de R$ 788,51.

Vale lembrar que as apostas simples custam R$ 4,50 e, para concorrer, o apostador deve marcar de 6 a 15 números do volante, com a opção de deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e de concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). Também e possível concorrer por meio do “Bolão da Caixa”, cujo valor mínimo é de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 5, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas.

O sorteio do concurso 2.296 será realizado no Espaço Loterias CAIXA do Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O público também pode acompanhar pela televisão (RedeTV) ou pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no YouTube).

(Texto: Michelly Perez)