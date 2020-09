Chapadão é contra novos atletas e Estadual agenda reunião

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2020 deve retornar dia 28 de novembro. A atualização na data foi anunciada na quarta-feira (3), em reunião da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) junto aos dirigentes dos oito clubes que disputarão a fase final da competição.

Com o início das quartas de final e a final marcada para 20 de dezembro, o impasse neste momento, se dá em razão da inscrição de novos atletas na competição. O torneio está paralisado desde março em virtude do novo coronavírus.

Apenas o presidente da Serc (Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão), João Félix, mostrou-se contrário a contratação de mais atletas. “Meu posicionamento está em concordância com o regulamento da CBF, de que as equipes possam escrever no máximo três atletas na competição. Caso um time traga cinco nomes, a estrutura de um time pode se alterar”, justificou à reportagem o diretor do time de Chapadão do Sul – cidade a 300 km de Campo Grande.

De acordo com o cartola, “cada clube sabia de suas limitações e movimentações”, e por esse motivo, deviam atentar-se aos atletas vinculados aos seus elencos. Outro ponto abordado no encontro foi o aumento de substituições que passará de três para cinco. Os tópicos serão novamente debatidos em uma reunião esperada para o dia 14 de outubro, 45 dias antes do retorno do Estadual.

O diretor-presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), Marcelo Miranda, assim como este ano, afirmou a destinação de R$820 mil ao Estadual de 2021. Anteriormente, o gestor justificou que as verbas não utilizadas em uma competição retornam ao cofre e serão destinadas ao Estadual seguinte.

Se não houver mais mudanças as datas do Sul-Mato-Grossense ficaram assim: Quartas de final – (Ida 28/11 Volta – 2/12); Semifinais – (Ida – 6/12 Volta – 9/12); e Finais – Ida (13/12 Volta – 20/12).

Os confrontos programados são: Aquidauanense x Corumbaense; Águia Negra x Maracaju; Chapadão x Costa Rica, e Operário x Comercial.

