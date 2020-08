 Programa Nota MS Premiada sorteia R$ 300 mil amanhã

A sétima edição do sorteio do Nota MS Premiada será realizada amanhã (29) e vai repartir até R$ 300 mil em prêmios. Para os que acertarem as seis dezenas será dividido o valor de R$ 100 mil. Já os que acertarem a quina vão dividir R$ 200 mil. Caso as seis dezenas não sejam sorteadas, o valor de R$ 100 mil será acumulado, totalizando R$ 300 mil que serão distribuídos com os ganhadores da quina.

O certame de amanhã levará em conta as notas cadastradas no mês de julho. Para conferir se está entre os ganhadores do mês é necessário acessar o site www.notamspremiada. ms.gov.br e clicar na aba “Sorteados”. Já para obter a lista com os resultados dos certames anteriores, basta ir até a aba “Últimos sorteios”.

Vale lembrar que os sortudos que não retirarem os prêmios em até 90 dias, contados a partir do 15º dia do mês subsequente à data do sorteio, perderão os valores. O sorteado deve fazer um cadastro no site do programa para receber o bônus. Mensalmente os sorteios são realizados por meio dos números do último concurso da Mega-Sena no mês. O consumidor participa dos certames quando pede o CPF (Cadastro de Pessoa Física) na nota fiscal de qualquer compra com valor superior a um real.

Confira a notícia completa aqui, em nossa versão digital

(Texto: Jones Mário)