Começa florada dos ipês-amarelos e brancos na Capital

Com aproximadamente 40 espécies no Brasil, a floração dos ipês, que ocorre no inverno caracterizado pelo período seco, já começou na Capital. Segundo o botânico e professor da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) Geraldo Damasceno, é provável que a frente fria aliada às chuvas da semana passada tenham sincronizado as diferentes espécies de ipês, dando início à florada em vários pontos da cidade. Conforme o professor, o tempo de florescimento dos ipês é efêmero, entre uma a duas semanas.

Na região Centro-Oeste, a paisagem composta pelas copas amarelas, rosas, roxas e brancas são as mais comuns. Geraldo explicou que em Campo Grande, destacam-se as espécies nativas ipê amarelo (Handroanthus ochraceus) e o ipê roxo (Handroanthus impetiginosus). “Temos a Tabebuia aurea que chamamos também de para tudo, outro tipo de ipê amarelo”, afirmou Damasceno. Com a origem no idioma tupi, ipê significa árvore cascuda. A espécie recebeu o nome popular de “para tudo” por conta dos pantaneiros que costumam mascar a casca da árvore como remédio para problemas no estômago, vermes, diabetes, inflamações e febres.

De acordo com Geraldo, para acompanharmos o florescimento das diferentes espécies de ipês, devemos nos atentar ao cronograma imposto pelas condições climáticas da estação. “Os ipês roxos vão florescer no início da estação seca, dependendo do ano poderá variar de abril a junho. Depois, temos os ipês amarelos e os brancos que florescem quase na mesma época, entre o final de agosto e o mês de setembro”, pontuou.

Tempo Seco

O tempo seco, favorável ao florescimento das diferentes espécies de ipês, deve permanecer nos próximos dias em MS. Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima), para hoje (28), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, não há expectativa de chuva em Mato Grosso do Sul até pelo menos, 11 de setembro de 2020.

Árvore símbolo do MS

Em 2018, o Governo do Estado oficializou em lei, o ipê amarelo como símbolo de Mato Grosso do Sul. Com a decisão, a imagem da árvore passou a ser usada em documentos oficiais, peças publicitárias e de comunicação visual para representar MS. Após publicação no DOE (Diário Oficial do Estado) em maio deste ano, a Lei 5.514, de autoria do deputado Renato Câmara (MDB), alterou a redação da lei original de 16 de julho de 2018, reconhecendo o Ipê (Tabebuia spp.) como a árvore símbolo do Estado, sem denominar a cor ou gênero. O ipê amarelo, da espécie Tabebuia vellosoi, é considerado ainda, Flor Nacional.

(Texto: Mariana Moreira)