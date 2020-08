Oficinas, autopeças e borracharias mostram que impactos da pandemia ‘têm conserto’

Setor de comércio e reparação de veículos puxou saldo favorável na geração de empregos em julho

Segundo dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho, o mês de julho trouxe uma recuperação no saldo de empregos em Mato Grosso do Sul, com 2.635 contratações, resultantes da admissão de 16.251 trabalhadores, frente a demissão de 13.616 funcionários. De acordo com a pesquisa, tais resultados foram impulsionados também pelo setor de comércio e reparação de veículos, responsável por um saldo de 943 trabalhos formais (4.457 admissões e 3.514 demissões), das quais a Capital registrou saldo de 262 vagas, (1.684 admissões e 1.422 demissões). Para empresários, o isolamento social fez com que a rotina de trabalho se modificasse e, por isso, cresceu o número de entregadores, o que ajuda ainda mais o setor, que já fala em novas contratações.

Na avenida Calógeras, região central de Campo Grande, Patrícia Vieira, da Autopeças São Paulo, confirmou o aquecimento do setor e relembrou o período difícil que enfrentaram com a chegada da pandemia e as ações do isolamento social, que contribuíram para a demissão de funcionários. Mesmo assim, destaca que atualmente o cenário está melhorando e o setor começa a falar em novas contratações.

“O movimento e as vendas melhoraram. Ainda não podemos falar que foram suficientes para anular as perdas registradas com o início da pandemia e o isolamento social, mas já podemos observar que está melhorando. Nos últimos meses, não tivemos outra opção que demitir funcionários, mas já retomamos as contratações, o que nos faz acreditar em dias melhores”, comemorou.

Borracharias apontam para falta de mão de obra qualificada

Com 40 anos de experiência e atuação com serviços de borracharia e mecânica, Caroline Roger contou que na Borracharia 24 horas, localizada na avenida Doutor João Rosa Pires, Centro, o movimento, principalmente de remendos de motos de trabalhadores de delivery, dobrou durante a pandemia.

“Estamos com um movimento muito bom, principalmente com o aumento no número de motoentregadores. Os decretos que limitam e reduzem os horários de funcionamento dos bares, para nós, são a oportunidade de garantir aumento de procura, já que nesses dias o movimento chega a dobrar. Durante a semana temos em média 40 atendimentos, nosso horário de funcionamento até meia-noite e os 40 anos de funcionamento neste local possibilitam que os clientes conheçam mais sobre os nossos serviços, o que ajuda ainda mais”, destacou.

O Caged mostrou que quando se observam os números referentes ao acumulado do ano é possível identificar que o Estado foi o terceiro maior em saldo positivo de contratações, com 1.561, resultantes da admissão de 118.148 e a demissão de 116.587. Os dois Estados que lideraram o ranking foram Mato Grosso, com saldo de 8.372, e Maranhão, com 2.327.

(Texto: Michelly Perez)