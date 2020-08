Comércio abre no feriado mesmo sem comemorações na Capital

Pandemia causou o cancelamento de desfile e calendário de festas

A pandemia causada pelo novo coronavírus mudou o dia a dia da população desde o início deste ano, alterando as formas de comemorações. Com isso, apesar do comércio varejista e atacadista da cidade funcionar normalmente no feriado do dia 26 de agosto, não haverá grandes eventos como o tradicional desfile cívico e a Marcha para Jesus em comemoração aos 121 anos de Campo Grande.

A abertura do comércio previsto em Convenção Coletiva de Trabalho será feita desde que os comerciantes atendam as determinações regulamentadas pelos decretos municipais estabelecidos em razão da pandemia da COVID-19. “O comércio poderá funcionar normalmente neste feriado, seguindo o horário do alvará e a legislação que regulamenta abertura em feriados”, explicou a assessoria da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas).

O tradicional desfile cívico que ocorre há anos em comemoração ao aniversário da cidade não será realizado devido a situação em que o município se encontra por conta da COVID-19. Segundo a prefeitura, nenhum outro evento está previsto como alternativa de comemoração. “Por razão do momento excepcional da pandemia do novo coronavírus, não haverá programação oficial de aniversário da cidade, já que todas as ações do município estão concentradas ao combate e prevenção da COVID-19”, informou.

Após mais de 20 anos de realização, a 24ª Marcha para Jesus também foi cancelada por conta da pandemia. O evento religioso, que sempre acontecia no aniversário da cidade e reunia mais de 20 mil pessoas, será comemorado de outra maneira neste ano: em forma de culto drive-in. “É triste a gente não poder fazer a marcha porque as pessoas tinham contato físico. Nada substitui o afeto, então, sentimos muito em não poder realizar o evento como em outros anos, mas temos que aprender a conviver com o tempo de pandemia”, comentou o atual presidente do Conselho Municipal de Pastores, pastor Ronaldo Leite Batista.

Ronaldo destacou que não deixando a data passar em branco, um culto drive-in será realizado no dia do aniversário da cidade, no estacionamento do shopping Bosque dos Ipês. “Sendo otimistas, vamos realizar o culto drive-in às 16h do dia 26. Não será um evento grande como a marcha, participará no local apenas aqueles que fizeram inscrição, mas o culto será transmitido nas redes sociais e YouTube, podendo alcançar milhares de pessoas, não é a mesma coisa, mas não diminui a abrangência”, observou.

Além do culto, hoje (25) será realizado ativação profética em vários pontos da cidade. “Nós estamos em um movimento o mês todo que nós chamamos de ativação profética. Igrejas em vários pontos da cidade se levantam para declarar em oração fazendo uma interseção pelo fim da pandemia. Nós focamos em dois pedidos: fim da pandemia e fim da corrupção de todas as formas não apenas política, mas da própria população”, explicou o pastor. Os atos proféticos serão realizados hoje às 20h nas saídas de Campo Grande, no Fórum, na Santa Casa, Câmara Municipal, Detran, Parque Ayrton Senna, Escola Joaquim Murtinho, em UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), governadoria, prefeitura, Pátio da Havan – Shopping Norte Sul, rotatória da coca-cola, praça do Papa, Hospital Regional, Parque dos Poderes e Casa da Mulher Brasileira.

(Texto: Dayane Medina)