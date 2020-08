Ação conjunta termina com apreensão de 1,4 t de droga

Ação conjunta entre a Agência Local de Inteligência (ALI), a Força Tática e a Polícia Federal apreenderam 1,4 tonelada de drogas.

Durante policiamento no Assentamento Sul Bonito no município de Itaquiraí, próximo ao porto Santo Antônio, dois veículos foram avistados trafegando em direção as equipes e no momento em que os sinais luminosos foram ligados para proceder a abordagem padrão, os condutores abandonaram os veículos e fugiram em meio à vegetação existente no local, não sendo localizados.

Em revista pelos veículos, foi encontrado no interior da camionete Ford/Ranger, vários fardos de maconha e no veículo Fiat/Uno, que era usado como batedor, nada de ilícito foi encontrado, contudo, tal veículo havia sido abordado minutos antes pela guarnição e tinha como condutor um homem de 30 anos, naquele momento, nada de irregular foi encontrado, sendo liberados no local.

Com o apoio da guarnição de serviço do 2º Pelotão de Polícia Militar de Itaquiraí, os veículos e a droga foram encaminhados até a DPF (Delegacia de Polícia Federal) de Naviraí onde, após pesagem totalizou 1.391 kg de maconha e 31,900 kg de ‘skunk’.

Após checagem nos sistemas de restrição criminal, foi verificado que a camionete Ford/Ranger se tratava de produto de roubo/furto no Estado de São Paulo. O veículo Fiat/Uno possuía apenas pendências administrativas.

(Texto: com informações do Dourados News)