Homem é executado a tiros na região de fronteira

Nesta segunda-feira (24), um homem de 21 anos, identificado como Fábio Júnior Cardoso Dias, foi assassinado no município de Antônio João, na região de fronteira com o Paraguai.

De acordo com a Polícia Civil da cidade, a morte aconteceu no cruzamento das ruas João Nunes com a Vicente Soares.

Não há informações no boletim de ocorrência de como ocorreu o assassinato.

As investigações foram iniciadas e ficarão a cargo do delegado Patrick Linares da Costa. Na delegacia de Antônio João, o caso foi registrado como homicídio simples.

(Texto: com informações do Dourados News)